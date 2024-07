Dans les cités de Nanterre, le Rassemblement National est absent au second tour, mais l'inquiétude persiste

Emma, originaire du Togo, est l'une des rares à tenir ces propos. "Est-ce que vous êtes un peu inquiète par rapport aux résultats éventuels demain en France ?", lui demande notre journaliste. "Pas du tout. Pour le Front National, vous voulez dire ? Je n'ai pas peur d'eux. Il faut un changement. Moi, je n'ai pas peur. Je les ai toujours suivis. Il faut respecter les règles, et puis, on n'a pas de problème". Ce discours, nous ne l'entendrons qu'une seule fois sur ce marché.

Parmi les acheteurs, tous rejettent le Rassemblement National et semblent remettre en cause ses réelles intentions : "Je ne crois pas que grand-chose va changer, qu'ils vont vouloir arrêter l'immigration ou chercher à faire partir ceux qui sont déjà là. On est intégrés. On paye les impôts, on paye tout", pense une cliente rencontrée.

Pour tous, il y a une inquiétude : la mobilisation. "Si vous ne voulez pas que le RN soit en tête, allez voter et faites voter !", nous dit-on encore.

À Nanterre, 26% de la population est issue de l'immigration, concentrée dans les cités. Au premier tour, le front de gauche a récolté 49% des voix. Le Rassemblement National n'en a eu que 15%.