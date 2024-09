Dans ses mémoires, Boris Johnson règle ses comptes avec Emmanuel Macron

Il décrit longuement ses échanges avec les dirigeants européens comme l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel ou Emmanuel Macron, dont il se moque de l'accent lorsqu'il parle anglais.

Il reproche en particulier à Emmanuel Macron son attitude dans l'épineux dossier des migrants qui traversent clandestinement la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni depuis la France, un sujet très sensible côté britannique.

"Il m'a semblé au moins possible qu'il ait utilisé le problème" et "discrètement permis à un nombre suffisamment important de migrants de traverser" la Manche "pour rendre fou le peuple britannique, et saper l'un des enjeux les plus importants du Brexit, qui était de reprendre le contrôle de nos frontières", écrit Boris Johnson.