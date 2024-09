Déficit public: Moscovici en faveur de "contributions exceptionnelles" des grandes entreprises

Il s'est, en revanche, opposé à la suppression de l'aide médicale d'Etat (AME), en tant que "citoyen", et au rétablissement de l'impôt sur la fortune (ISF), estimant que cela ne serait "pas forcément le bon signal à donner pour l’activité économique à court terme". L'AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins.

Le gouvernement de Michel Barnier devrait dévoiler le 9 octobre son projet de budget pour 2025.

Sa transmission a pris du retard en raison des élections législatives anticipées et de la nomination tardive d'un nouveau Premier ministre, et le calendrier devient de plus en plus serré pour que le texte soit examiné dans les délais fixés par la loi pour adoption avant la fin de l'année.

Selon Le Monde, outre la surtaxe temporaire pour les grandes entreprises, le gouvernement réfléchirait à introduire une taxe sur les rachats d'actions et à alourdir l'écotaxe automobile et la fiscalité imposée aux locations de type Airbnb. Aucune augmentation de l'impôt sur le revenu ne serait en revanche à l'ordre du jour.