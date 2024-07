Des décrets d'application de la loi immigration publiés au JO

La publication de ces décrets intervient juste avant le premier Conseil des ministres post-législatives et près de six mois après la promulgation de cette loi controversée et partiellement retoquée par le Conseil constitutionnel.

Désormais, tout étranger sollicitant un titre de séjour en France s'engage à respecter "les principes de la République", précise l'un des décrets.

Sont concernés "la liberté personnelle, la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République, l'intégrité territoriale, et la laïcité."

La signature de ce contrat conditionne la délivrance du document de séjour et son signataire "peut se voir refuser le renouvellement de son document ou se le voir retirer en cas de manquement caractérisé à l'un de ces principes", précise le décret.