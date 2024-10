Destitution de Macron: la commission des Lois de l'Assemblée rejette massivement la proposition

Seuls les élus des groupes insoumis, communistes et écologistes se sont prononcés pour.

L'étape suivante, l'examen du texte dans l'hémicycle, doit commencer au plus tard le 13e jour qui suit le vote de mercredi, selon la loi. Il reviendra toutefois à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale de trancher sur la date de cet examen.

En ouverture des débats, le député LFI Antoine Léaument a appelé ses collègues à "faire respecter la voix du peuple" en "mettant un terme prématuré à l'autoritarisme du président (Emmanuel Macron)".

"En démocratie, on ne respecte pas les élections seulement quand on est satisfait du résultat. On les respecte, point barre. Mais M. Macron n'aime pas la démocratie", a-t-il fustigé.