Disparition du petit Emile: des perquisitions sont en cours, elles pourraient "peut-être permettre d'identifier un suspect"

Près de 4 mois jour pour jour après la disparition du petit Emile sur les hauteurs du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence, l'enquête pour tenter de le retrouver continue.

Pour rappel, le petit a échappé à la vigilance de ses grands-parents dans le jardin et n'est plus jamais apparu depuis. Des chiens renifleurs ont perdu toute trace de lui environ à 50 mètres du domicile. Depuis, de nombreuses battues et recherches ont été organisées dans le périmètre pour tenter de le retrouver, toujours sans succès.

Seulement, le Parisien nous apprend qu'une nouvelle série de perquisitions a eu lieu aujourd'hui. Des opérations sont menées dans les zones montagneuses de la région et des véhicules sont fouillés.