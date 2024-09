Donner son urine contre... un panier de légumes: une association française propose un projet bien particulier

L'association "Les Radis Actifs" de Châtillon (Hauts-de-Seine), en France, propose à ses adhérents un projet innovant : collecter leur urine pour la transformer en engrais. Une initiative qui vise à réduire l'usage des engrais chimiques et à favoriser une agriculture plus respectueuse de l'environnement.

Leurs dons sont ensuite transportés à Simon Ronceray, un agriculteur bio du Loiret, dans le cadre du projet ENVILLE soutenu par l'école d'ingénieurs des Ponts et Chaussées et son programme Ocapi.

En effet, l'urine humaine n'est pas encore reconnue comme substance utilisable en agriculture biologique. "Les substances autorisées sont listées dans un cahier des charges, et l'urine n'en fait pas partie", explique Simon Ronceray. Toutefois, l'agriculteur espère que la réglementation évoluera : "C'est une ressource nécessaire pour rendre l'agriculture française plus autonome."

Une ressource à fort potentiel

D’après Fabien Esculier, coordinateur du programme Ocapi, l'urine d'une seule personne pourrait fertiliser jusqu'à 500 mètres carrés de champ par an. "C'est une ressource colossale", souligne-t-il, espérant voir ce modèle se répandre dans tout le pays. L'initiative s’inscrit d'ailleurs dans une approche low-tech, favorisant des techniques simples et économes en ressources, par opposition aux solutions high-tech souvent plus coûteuses et complexes.

Présente à l'inauguration, Elodie Dorfiac, première adjointe à la mairie de Châtillon, se montre également optimiste quant au développement de cette idée. Elle révèle même avoir été contactée par un centre de dialyse intéressé pour s'impliquer dans un projet similaire, prouvant que l’idée pourrait rapidement faire des émules.