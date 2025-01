Emmanuel Macron va essayer de sauver le Louvre: que va annoncer le président français ce mardi?

Emmanuel Macron se rendra cet après-midi au Louvre pour constater l'état du musée et probablement lancer un grand plan de sauvetage comme à Notre-Dame. La directrice du Louvre a lancé la semaine dernière un appel dans la presse pour attirer l'attention sur la dégradation de l'institution qui a besoin d'une importante rénovation. Mais, entre l'affluence ingérable, les inondations et un nouvel aménagement des salles, le chantier s'annonce colossal.

Cet après-midi à 15h30, il sera de nouveau sur place, et cette fois en urgentiste. Le docteur Macron, accompagné de ses deux infirmières, Rachida Dati, ministre de la Culture, et Anne Hidalgo, maire de Paris, va essayer de sauver le musée le plus visité au monde.

Le 13 janvier, la présidente du Louvre, Laurence Descartes, laissait fuiter dans la presse une note adressée à la ministre de la Culture. Elle y dénonçait l'obsolescence inquiétante de certains bâtiments, des problèmes d'étanchéité ou encore des variations hydrométriques mettant en danger la bonne conservation des œuvres.

Quant à la pyramide, qui avait tant fait polémique dans les années 80, elle serait devenue ingérable, difficile à entretenir, et surtout créerait un effet de serre dont souffrirait le personnel et les visiteurs. Car le Louvre est avant tout victime de son succès.

Le projet du Grand Louvre, lancé par François Mitterrand en 1981, et qui a pris plus de 10 ans de travaux, prévoyait une fréquentation de 4 millions de visiteurs par an. Aujourd'hui, ils sont près de 9 millions, et les 86.000 m² de salles d'exposition ne suffisent plus à les accueillir. Il a fallu limiter à 30 000 le nombre d'entrées quotidiennes. On a élargi d'une heure les horaires de visite, mais une mesure aussi simple a déclenché automatiquement l'embauche de 100 salariés.