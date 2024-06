En France, une commune dégradée par les émeutes de l'été dernier risque de ne plus être assurée: "Je vais devoir fermer les bâtiments publics"

Après les émeutes qui avaient touché cette ville de 10.000 habitants frontalière du Luxembourg en juin et juillet 2023, l'assureur de la commune, Groupama, lui avait signifié en août le non-renouvellement de son contrat d'assurance au 1er janvier. Une prorogation de six mois avait ensuite été actée, mais ce délai prend fin le 30 juin.



A cette date, "nous assumerons le premier tour des élections législatives" anticipées à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale prononcée dimanche par le président Emmanuel Macron, a précisé à l'AFP le maire PCF de la commune, Serge de Carli. "Mais au 1er juillet, si nous n'avons plus d'assurance, je serai dans l'obligation de fermer tous les bâtiments publics", dont la mairie... et les cinq bureaux de vote de la ville. "Il n'y aura pas de second tour à Mont-Saint-Martin le 7 juillet", a-t-il insisté.