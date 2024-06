"Énormément de charisme", "Le programme sur l'immigration": qu'est-ce qui attire les jeunes Français vers l'extrême droite?

Partager:

En France, dernière ligne droite cette semaine pour les élections législatives. Le Rassemblement national est toujours favori dans les sondages. Hier, Marion Maréchal, qui s'est rapprochée du parti de sa tante Marine Le Pen, était en meeting dans la région des Hauts-de-France. Une présence qui a attiré de nombreux jeunes. Notre équipe, qui était sur place, a tenté de savoir pourquoi.



Dans le département de l'Aisne, le Rassemblement national a obtenu 50,6% des voix aux élections européennes. Fraîchement élue, Marion Maréchal-Le Pen est invitée. Et ce soir, elle est attendue comme une superstar. À 34 ans, Marion Maréchal-Le Pen représente la jeunesse du mouvement d'extrême droite. Tout comme Jordan Bardella. L'image de ce dernier convainc les jeunes militants.

"Ce qui se dégage, c'est vraiment énormément de charisme", dit une jeune militante. "C'est quelqu'un qui a un charisme assez imposant. Qui semble déjà plus honnête que les autres candidats. Il a un programme qui est réaliste comparé aux autres." À lire aussi Élections législatives en France: quel est le profil des électeurs du Rassemblement national de Jordan Bardella? Un accueil triomphal La rencontre vient de commencer. Les drapeaux ont été distribués. Notre journaliste Benjamin Samyn va tenter de poser une question sur la jeunesse à Marion Maréchal-Le Pen. L'accueil est, en tout cas, triomphal. Le RN salue l'arrivée de Marion Maréchal-Le Pen dans l'union de la droite et de ses jeunes supporters. Mais qu'est-ce qui attire les jeunes dans son projet? "Je crois que les jeunes, aujourd'hui, sont très mobilisés pour une raison simple. C'est qu'ils sont les premières victimes, bien souvent, des choix du gouvernement", explique la future députée européenne. "Ils sont les premières victimes du chômage de masse. Ils sont les premières victimes de l'insécurité. Ils sont les premières victimes, finalement, du recul des services publics. Ils sont les premières victimes de l'effondrement du niveau scolaire et universitaire. Et donc, toutes ces angoisses-là, ils les cumulent de manière particulièrement forte."

Qu'est-ce qui attire les jeunes? Qu'en pensent réellement les jeunes militants? Quels sont les thèmes qui les attirent? "La consommation, la baisse de la TVA", dit un jeune homme. "C'est quand même assez important parce que, même à notre échelle, on le voit et on le subit. Autant vous, en Belgique, que nous, tout simplement. Après, le programme sur l'immigration parce que, même en campagne, on le subit, malheureusement." "Pour les jeunes, tout, la sécurité, le pouvoir d'achat, je pense que c'est important, non?", indique une jeune militante. "Voilà, c'est le plus gros point de son programme. Et l'immigration, évidemment, parce qu'on est d'accord d'accepter un million de gens. Mais, au bout d'un moment, si nous, on n'a déjà pas les moyens pour nous, il faudrait peut-être apprendre à gérer."