Enquête autour du rôle de Laura Tenoudji-Estrosi à Nice

Une enquête préliminaire pour prise illégale d'intérêts va être ouverte "au début de cette semaine" après un signalement sur le rôle de la présentatrice Laura Tenoudji-Estrosi lors du "Nice Climate Summit", a annoncé lundi le procureur de la République à Nice Damien Martinelli.

Chroniqueuse depuis 2000 à Télématin sur France 2 et épouse du maire Christian Estrosi (Horizons) depuis 2016, Laura Tenoudji-Estrosi devait animer deux tables rondes lors de ce colloque sur l'environnement, subventionné par la Ville et la Métropole et co-organisée par le média économique La Tribune en septembre 2023.