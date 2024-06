Escrime: Luidgi Midelton, l'or européen à point nommé

L'or est une valeur refuge. Luidgi Midelton en se parant du plus beau métal aux Championnats d'Europe jeudi a conforté une escrime française accablée par les blessures et embourbée dans les polémiques, dans son arme la plus tiraillée, l'épée.

A moins de six semaines des Jeux olympiques de Paris, c'est le moins renommé des trois titulaires de la sélection contestée de l'épée qui a apporté sa première médaille d'or de la semaine au clan français.