Explosion de la "maladie de la langue bleue" dans les troupeaux en Europe

Le nouveau sérotype 3 de ce virus, qui touche majoritairement les moutons mais aussi les bovins et les chèvres, a été décelé pour la première fois en Europe en septembre 2023, aux Pays-Bas, avant de se propager en Belgique, en Allemagne et au Royaume-Uni dans les mois suivants.

Mais les cas de cette maladie transmissible par un moucheron, dite aussi "maladie de la langue bleue", se sont multipliés ces dernières semaines dans les fermes.

Aux Pays-Bas, 2.909 foyers étaient recensés lundi, selon le dernier bilan diffusé par l'Autorité néerlandaise de sécurité des produits alimentaires et de consommation. C'est 650 de plus qu'une semaine plus tôt selon les médias néerlandais.

En Allemagne, 1.885 foyers de ce sérotype étaient enregistrés au 8 août, a indiqué mardi l'institut Friedrich-Loeffler (FLI), le principal organisme allemand de recherche sur la santé animale. En 2023, seulement 23 avaient été recensés.