F1: une centaine de salariés d'Alpine ont effectué une action de protestation à Monza

Vêtus de T-shirt blanc barrés du logo Alpine, un A fléché, et du slogan #ViryOnTrack, ils ont brandi une banderole demandant à les laisser poursuivre le développement du moteur 2026, qui fera la part belle à la partie électrique, et à "sauver 50 ans de Formule 1 à la française", avant de rappeler les 12 titres mondiaux des constructeurs obtenus par la marque Renault, propriétaire d'Alpine.

"On a réussi à se montrer, à toucher les médias et on a réussi à relayer le communiqué publié jeudi. De mon point de vue, c'est une journée très positive, peut-être plus que ce que l'on espérait", a déclaré à l'AFP Patrick Gabaud, élu du Comité social et économique (CSE) du site de Viry-Châtillon (Essonne), qui avait fait le long déplacement à Monza.

Renault, qui conçoit ses propres moteurs de F1 sur son site de Viry-Châtillon depuis 47 ans, avait informé fin juillet les représentants du personnel de son souhait de transformer cette usine, sans toutefois qu'il n'y ait de menace pour l'emploi. La décision finale devrait intervenir à partir du 30 septembre.