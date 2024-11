France-Israël qualifié de match à haut risque: des mesures de sécurité exceptionnelles mises en place

Ce jeudi soir, la France reçoit Israël dans le cadre de la Ligue des Nations. Vu le contexte actuel, les mesures de sécurité sont exceptionnelles. Plus de 4.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour éviter le scénario que l'on a connu la semaine dernière à Amsterdam.

C'est un match à haut risque, mais aussi très symbolique. Des manifestants pro-palestiniens se sont rassemblés sur la place du Front populaire à quelques heures du match. Pas de débordement pour le moment, mais la manifestation est scrutée de très près. Une sécurité renforcée, aussi aux abords et à l'intérieur du Stade de France. Depuis ce matin, les rues sont barrées, des fouilles préventives sont mises en place et les commerces aux alentours sont fermés.

Au total, 4000 policiers et gendarmes déployés et environ 1.600 agents de sécurité mobilisés. "J'ai confiance dans les moyens de sécurité qui ont été mis en place, la mobilisation du ministère de l'Intérieur, la préfecture de police de Paris, pour s'assurer que ce match-là se déroule le mieux possible", déclare Yonathan Arfi, président du Conseil des représentants des institutions juives.