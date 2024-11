Nouvelle soirée de violences à Amsterdam: tram incendié, arrestations... Que s'est-il passé?

Amsterdam a connu lundi soir une nouvelle nuit agitée. Plusieurs centaines de jeunes se sont rassemblés en début de soirée dans un quartier de l'ouest de la ville. Un tram a été incendié, une personne blessée et trois autres arrêtées.

Vers 22h00, le calme était cependant revenu dans ce quartier d'Amsterdam et la majorité des fauteurs de troubles avaient quitté les lieux. La plupart des véhicules policiers étaient aussi repartis.

La police néerlandaise a procédé à l'arrestation de trois personnes après cette nouvelle poussée de violence. Elle n'exclut pas que d'autres arrestations auront lieu. La police a aussi confirmé qu'une personne a été blessée par un engin pyrotechnique.

La semaine dernière, la plus grande ville des Pays-Bas avait connu un accès de violence en marge de la rencontre de football entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv. Des supporters israéliens avaient violemment été pris à partie dans le centre de la ville, suscitant l'indignation dans le pays et au-delà.