Funérailles d'Alain Delon: l'acteur a été inhumé dans sa propriété du Loiret

Après une vie sous les projecteurs, c'est dans l'intimité que la famille et les proches d'Alain Delon on pu lui dire un dernier adieu ce samedi après-midi dans la chapelle privée de sa propriété à Douchy, dans le Loiret.

Les obsèques du monstre sacré du cinéma français ont débuté aux alentours de 16h ce samedi. Une cinquantaine de personnes, des intimes du clan Delon triés sur le volet, étaient conviées et attendues en début d'après-midi.

Peu avant midi, un convoi funéraire de six véhicules, dont un corbillard vide, est entré dans la propriété, selon des journalistes de l'AFP sur place. Parmi les invités, Rosalie van Breemen, l'ex-femme de l'acteur et mère d'Anouchka et d'Alain-Fabien, les actrices Nicole Calfan, Muriel Robin et Géraldine Danon (qui est aussi la filleule de l'acteur), devraient être présentes.