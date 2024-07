À Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, la défaite du RN passe mal: "Je suis déçu"

Au lendemain du second tour des législatives en France, nos reporters Julien Crête et Gilles Gengler se sont rendus dans un café d'Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen. Là-bas, beaucoup se désolent de la défaite du Rassemblent national.

Les électeurs du Rassemblement National ne cachent pas leur déception. Surtout à Hénin-Beaumont, fief de Marine Le Pen, figure historique du parti. "Je suis très déçu, d'autant que je milite depuis 50 ans", estime un client du café qui considère que ses concitoyens "méritaient mieux". Un client qui, malgré le régime de Vichy, considère "qu'on n'a jamais essayé avec le RN", un parti dont il considère les positions non-racistes et "tout aussi valables que celles des autres".

D'autres expriment leur déception quant aux alliances politiques: "Au premier tour, ça y est, c'était gagné, et puis après, quand il y a des alliances contre-nature, au premier tour il y a eu des alliances de dissidents LR avec RN, au deuxième tour, le Nouveau Front populaire dans lequel se trouvent des gens qui se détestent et qui font alliance pour atteindre un but, c'est ce qu'ils ont réussi à faire, donc le résultat, il est que la France va avoir des difficultés à remonter la pente.", craint le patron du café.