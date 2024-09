Il n'existe aucune règlementation concernant les plans de paiement dans les hôpitaux

Il n'existe aucune réglementation concernant les plans de paiement dans les hôpitaux. Aucune règle ou loi ne stipule que le patient a droit à un plan de paiement. Concrètement, chaque hôpital peut donc décider lui-même s'il propose ou non des plans de paiement, dans quel délai ces frais doivent être remboursés et si un coût supplémentaire (frais administratifs) sera facturé. Cette situation a des conséquences négatives pour les patients, notamment des frais supplémentaires, relève le Service Experts du Vécu, qui fait partie du Service public de programmation Intégration sociale (SPP IS), dans son rapport annuel 2023 publié mercredi.