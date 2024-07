JO-2024: le maintien de Thibus souhaité par le fleuret féminin français, selon un entraîneur

"S'il y a une décision des instances qui nous dit que l'appel cause une situation qu'ils ne veulent pas rencontrer dans la délégation française au sens large, on n'a pas le choix, a observé Yann Detienne. Mais j'ose espérer qu'on n'en arrivera pas là. J'ai demandé à ce que ce (mardi) soir, au grand maximum, ce soit tranché, qu'il y ait une décision définitive prise."

"On a évoqué tous les scénarios possibles en interne et on a statué. Si on n'a pas de contre-indication des instances --fédérales ou plus haut-- Ysaora fera partie de la sélection. C'est la position du collectif, des athlètes et du staff", a indiqué le patron du fleuret féminin français lors d'un point presse à Forges-les-Eaux où les escrimeurs français sont en stage.

La vice-championne olympique de Tokyo Ysaora Thibus, a été notifiée lundi d'un appel de l'AMA contestant sa non-suspension en première instance après son contrôle anormal à l'ostarine, un agent anabolisant, le 14 janvier lors de l'étape de Coupe du monde de Paris.