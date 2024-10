La station polaire Tara mise à l'eau avec succès, première mission en 2026

Initialement prévues mardi, les opérations avaient été interrompues suite à un problème d'étanchéité d'un capteur au niveau de la quille.

Mais vendredi, à l'aube, sous un ciel rougeoyant et avec des conditions météo parfaites, Tara a été descendue dans l'eau un an après le début de sa construction, sous les regards émus des ouvriers des chantiers navals, et des équipes de la Fondation Tara Océan.

"C'est génial!", se réjouit Martin Hertau, futur capitaine de Tara, qui compare la mise à l'eau à une "naissance".

Dans un premier temps, cet igloo métallique futuriste, monté sur une coque épaisse et arrondie en aluminium, a été descendu dans l'eau millimètre par millimètre.