"La vidéo est accablante": l'enseignante qui a frappé une fillette de trois ans a été placée en garde à vue

Selon le média français BFMTV, l'enseignante s'est rendue avec son avocat au commissariat du 15e arrondissement de la capitale où elle était convoquée. Une enquête préliminaire avait été ouverte à la suite d'une plainte déposée par les parents de la fillette. L'enquête, ouverte initialement par le parquet de Nanterre a été transférée au parquet de Paris, territorialement compétent.

Des images troublantes

Les faits ont eu lieu le 5 septembre dans une école maternelle du 15e arrondissement de Paris. Sur une vidéo, filmée par une mère d'élève présente dans la classe et diffusée le 9 septembre, on voit l'enseignante asséner un violent coup au niveau du dos à une petite fille en larmes. D'autres faits remontant au 3 septembre, soit le lendemain de la rentrée scolaire, sont également dénoncés, selon le conseil de la famille de l'enfant, Me Vanessa Edberg.