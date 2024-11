L'arroseuse arrosée: à Saint-Tropez, une millionnaire belge tente d'escroquer sa compagnie d'assurance mais se fait piéger

Ancienne championne d'équitation et épouse d'un riche entrepreneur avec qui elle vit à Monaco, elle se rend à Saint-Tropez en juillet 2022 avec son mari, où elle va mettre au point son plan.

La vérité capturée par caméra

Face à ce témoignage, les forces de l'ordre décident de visionner les enregistrements des caméras de surveillance. Et là, c'est la surprise totale. Sur les images, ils voient la femme ôter elle-même la montre de son poignet et la déposer dans le coffre de sa voiture. Les policiers sont d'autant plus surpris que la femme est financièrement très à l'aise.

Au fil de l'enquête, celle-ci a révélé que la femme pouvait obtenir un dédommagement de 9 000 euros de la compagnie d'assurance pour le soi-disant vol de montre.

En colère contre son assurance

Mais comment expliquer ce geste ? Selon son avocate, la femme avait rencontré plusieurs problèmes avec son assurance. Alors qu'elle avait dû faire face à une agression en sortant de sa voiture, ou encore à une inondation dans sa ferme équestre, elle aurait souhaité se venger de sa compagnie d'assurance, qui avait, à chaque fois, refusé de payer les dégâts.

Malheureusement pour elle, sa combine ne fonctionnera pas. Le juge la condamnera à une amende de 15 000 euros.