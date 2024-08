Le blocage sur TenneT freine d'autres grosses transactions en Allemagne

Deux des plus grosses entreprises d'utilité publique allemandes ont dû postposer des transactions importantes, se chiffrant à plusieurs milliards, rapporte mercredi l'agence de presse économique Bloomberg, qui cite des sources proches du dossier. Ces transactions sont freinées par l'incapacité du gouvernement fédéral de reprendre la branche allemande du gestionnaire de réseau électrique néerlandais TenneT.

Ce blocage perturbe aussi d'autres négociations. Selon les sources interrogées par Bloomberg, les entreprises énergétiques EnBW Baden-Württemberg et RWE ont l'intention de céder leurs parts dans les réseaux allemands pour financer d'importants investissements dans la transition énergétique. Ils sont néanmoins contraints de reporter ces ventes. Les deux groupes se sont refusés à tout commentaire.

L'Allemagne ambitionne de fusionner les quatre principaux opérateurs de réseaux de transport électrique du pays (TenneT, 50Hertz, Amprion et TransnetBW). Cet objectif s'inscrit dans le cadre d'un plan plus global qui vise à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045, et dont la réalisation reste incertaine. Le gouvernement allemand s'est néanmoins montré ouvert à la discussion avec son homologue néerlandais sur l'obtention d'une part minoritaire de la branche allemande de TenneT.

Le gestionnaire belge Elia est également actif en Allemagne, via l'opérateur 50Hertz.