Le Rassemblement national largement en tête devant la coalition de la gauche

Selon les premières estimations révélées à 20h00, le Rassemblement national est annoncé comme le premier parti de France à l'issue du premier tour des élections législatives organisées ce dimanche. Le parti d'extrême droite compterait plus de 34% des voix, soit 18 points de plus qu'en 2022.

Avec 34,2-34,5% des suffrages (selon les différentes estimations Ipsos et Ifop), le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen et ses alliés devancent le Nouveau Front populaire réunissant la gauche, qui obtient 28,5-29,1%, loin devant le camp d'Emmanuel Macron à 20,5-21,5%, lors de ce vote marqué par une participation en forte hausse. Les Républicains qui n'ont pas fait alliance avec le RN s'établissent à 10%.

Les premières projections en sièges pour la future Assemblée nationale, à prendre avec beaucoup de précautions, envisagent pour le RN et ses alliés une forte majorité relative, voire une majorité absolue à l'issue du deuxième tour dimanche prochain.