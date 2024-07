Le "violeur de la Sambre" demande à être entendu par la justice

Dino Scala "ne cesse d'être cité dans les médias comme étant le principal suspect d'une information judiciaire ouverte il y a plus d'un an" mais "n'a toujours pas été entendu ni convoqué dans le cadre de cette instruction", explique son avocat, Me Margaux Mathieu, dans une lettre envoyée lundi à la juge d'instruction et que l'AFP a pu consulter. Cela "le prive de la possibilité d'accéder au dossier, de se défendre et, plus généralement, d'exercer ses droits", pointe Me Mathieu.

Cette information judiciaire a été ouverte en mars 2023 pour une série de viols, tentatives de viols et agressions sexuelles sur 14 victimes, entre 1988 et 2009, imputables à Dino Scala.