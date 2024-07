Législatives en France: le pays est-il devenu ingouvernable?

Que va-t-il se passer en France après le second tour des élections législatives qui a vu triompher le Nouveau Front populaire ? On le sait, l'alliance de gauche n'a pas assez de sièges pour une majorité absolue. Et donc, le pays est-il devenu ingouvernable ? Nous avons posé la question à notre envoyé spécial Christophe Giltay.