L'entreprise française Mistral publie sa première IA capable de traiter des images

Une note de blog de la pépite française de l'IA a officialisé son lancement, après la mise en ligne du modèle mercredi.

À la différence des modèles publiés précédemment, Pixtral 12B est capable d'assimiler des images fournies par les utilisateurs et d'y détecter du texte, de les analyser et les synthétiser. Selon l'entreprise, tous les formats d'images (type jpeg, etc.) sont acceptés.

Le principe est ainsi différent des intelligences artificielles capables de générer des images à partir de texte, telles que Midjourney.