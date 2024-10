L'éolien prendra sa part dans la stratégie énergétique du gouvernement, affirme la ministre Givernet

L'éolien prendra sa part dans la stratégie énergétique du gouvernement, qui n'entend pas "opposer" les énergies renouvelables et nucléaire mais au contraire "marcher sur ses deux jambes", a affirmé mercredi Olga Givernet, la ministre déléguée chargée de l'Energie.

"La France doit marcher sur ses deux jambes avec les énergies renouvelables et le nucléaire", a déclaré la ministre dans un discours en ouvrant le Colloque national éolien de France renouvelables. "Et je tiens à passer le message très clairement: il n'est pas question d'opposer l'un à l'autre. Il faut travailler ensemble pour avoir un mix énergétique le plus équilibré possible", a-t-elle ajouté.