Les animaux du sculpteur français Lalanne vendus 59 millions de dollars à New York

Un ours géant, un lapin ailé, un rhinocéros, un âne qui sert de bureau: 70 sculptures d'animaux en bronze ou en pierre du Français François-Xavier Lalanne, plasticien disparu et star posthume du marché mondial de l'art, ont été vendues 59 millions de dollars aux enchères, jeudi à New York, a annoncé la maison Christie's.

En son siège prestigieux du Rockefeller Center de Manhattan, Christie's a adjugé -- quatre heures durant dans la salle, au téléphone et sur internet -- des modèles d'animaux sauvages, domestiques ou imaginaires, taillés et façonnés par ce sculpteur qui travaillait avec sa femme Claude, également décédée, dans leur atelier de Fontainebleau au sud de Paris.