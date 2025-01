L'un des plus grands médias francophones annonce arrêter ses publications sur X (ex-Twitter)

"Nous redoublerons également de vigilance sur plusieurs autres plateformes, en particulier TikTok et celles de Meta, après les déclarations inquiétantes de Mark Zuckerberg", qui s'est rapproché des positions du président américain investi lundi, indique le directeur du Monde Jérôme Fenoglio dans un éditorial.

Sur X (ex-Twitter), "l'utilité de notre présence pèse moins que les nombreux effets de bord subis", considère-t-il. Elon Musk, qui a racheté le réseau en 2022, a selon lui transformé le réseau "en prolongement de son action politique, un libertarisme de plus en plus proche de l'extrême droite, en instrument de pression qu'il veut exercer sur ses concurrents ou sur les gouvernements sociaux-démocrates européens". "Ce mélange d'idéologie et de commerce n'a cessé d'invisibiliser Le Monde toujours davantage, comme la plupart des autres médias traditionnels", relève M. Fenoglio, en soulignant que, depuis plus d'un an déjà, les publications de la rédaction sur X étaient réduites "au strict minimum".