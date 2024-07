Macron a accepté la démission du gouvernement Attal, qui assure "les affaires courantes"

"Afin que cette période s'achève le plus rapidement possible, il appartient aux forces républicaines de travailler ensemble pour bâtir un rassemblement autour de projets et d'actions au service des Françaises et des Français", a ponctué la présidence de la République.

La gauche espère envoyer un ou une Première ministre à Matignon. Cependant, le Nouveau Front populaire tarde à prendre corps et fait douter de sa capacité à s'entendre. Cette alliance réunit principalement La France insoumise (LFI), le Parti socialiste (PS), les Écologistes, le Parti communiste français (PCF) ainsi que d'autres partis plus petits de gauche.