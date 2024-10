Manifestations à Paris et en régions en "solidarité avec les peuples palestinien et libanais"

Plusieurs centaines de personnes ont défilé à Paris, Lyon, Toulouse et Strasbourg samedi pour marquer leur "solidarité avec les peuples palestinien et libanais", ont constaté des journalistes de l’AFP.

En tête de cortège, plusieurs figures politiques de l'extrême gauche, notamment les Insoumis Jean-Luc Mélenchon, Manon Aubry, Thomas Portes ou encore Louis Boyard.

Dans la foule, Maya, 37 ans, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille. Cette chercheuse en physique franco-libanaise est arrivée de Beyrouth il y a une semaine. Elle se dit "sidérée du traitement médiatique" de l'escalade au Liban. "On n'entend pas parler des bombardements des civils tous les jours, on n'entend pas parler de la réalité. (...) On demande des actions du gouvernement français ou des gouvernements européens."

Un millier de personnes ont également défilé à Lyon, selon la préfecture. Parmi elles, Jérôme Faÿnel, président du Collectif 69 de soutien au peuple palestinien. Pour lui, c'est l'occasion de dénoncer l'anniversaire, lundi "d'un an de brutalité inouïe".