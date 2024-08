"Ne cédons rien à la division", enjoint Macron lors des 80 ans de la libération de Bormes-les-Mimosas

"Ne cédons rien à la division. Demeurons ce peuple toujours capable de renverser la fatalité du destin, cette nation solidaire de toutes celles qui veulent demeurer libres", a insisté le chef de l'Etat, qui a invité vendredi 23 août à l'Elysée les chefs de partis et de groupes parlementaires. Une première grande initiative politique présidentielle depuis les législatives, qui pourrait préluder à la nomination d'un nouveau Premier ministre.

"Ne cédons rien à la division", a demandé Emmanuel Macron samedi à Bormes-les-Mimosas (Var), dans un discours pour les 80 ans de la libération de la ville où il a appelé à l'unité, en demandant à rester fidèle "à cet esprit de fraternité et d'engagement".

Rappelant, dans son discours, ces Français qui ont aidé au débarquement de Provence il y a 80 ans, "prêts à donner leur sang et leurs songes, leur sève et leurs rêves, pour cette idée universelle de notre nation, pour son espérance d'humanité et de progrès", le président de la République a estimé que "cet héritage nous oblige".

Manon Cruz

Emmanuel Macron, appelant les Français à être à la hauteur de ceux qui les ont libérés, a conclu son propos en évoquant "un grand pays, un grand peuple, que nous transmettrons plus fort et plus unis".

Dans son discours à Bormes-les Mimosas, le chef de l'Etat a rappelé ce que la France avait dû, lors de sa libération, "aux enfants d'Odessa (NDLR: en Ukraine) et de l'Europe, du Maghreb et de l'Afrique, des Antilles et du Pacifique".