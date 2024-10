Paris: un cycliste tué après un différend avec un automobiliste, enquête ouverte pour meurtre

Une enquête pour meurtre a été ouverte après qu'un cycliste a été écrasé à Paris par une voiture à la suite d'un différend, illustration d'une cohabitation de plus en plus délicate dans la capitale entre "mobilités douces" et automobiles.

Le cycliste prénommé Paul - selon l'association Paris en Selle qui l'a décrit mercredi sur X comme un "adhérent actif" - âgé de 27 ans, est décédé sur la voie publique, boulevard Malesherbes dans le VIIIe arrondissement, mardi en fin d'après-midi, "après un différend avec le conducteur d'un véhicule", a détaillé à l'AFP le parquet de Paris, confirmant une information du site Actu17.