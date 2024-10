Procès des viols de Mazan: "détruite" mais "déterminée", Gisèle Pelicot veut "changer la société"

"Je ne sais pas comment je vais me reconstruire, me relever de tout ça", a expliqué Gisèle Pelicot, 71 ans, devant la cour criminelle de Vaucluse, précisant avoir voulu lever le huis clos du procès des viols de Mazan afin "que toutes les femmes qui (sont) victimes de viol se disent 'madame Pelicot l'a fait, on peut le faire'".

"Je ne veux plus qu'elles aient honte. La honte, ce n'est pas à nous de l'avoir, c'est à eux. (...) j'exprime surtout ma volonté et détermination pour qu'on change cette société", a-t-elle ajouté.