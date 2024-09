Procès des viols de Mazan: qui est Dominique Pelicot, décrit comme le "chef d'orchestre" de cette affaire?

Qui est Dominique Pelicot, ce septuagénaire accusé d'avoir drogué et fait violer son épouse par des hommes recrutés sur internet, pendant dix ans? Lundi, experts psychiatres et psychologues ont commencé à répondre à cette question, devant la cour criminelle de Vaucluse à Avignon.

Violeur la nuit mais grand-père "très attentionné" et "tant aimé" le jour, décrit comme un "chic type", "un super mec" par son épouse, juste avant que celle-ci apprenne l'horreur des faits, à l'automne 2020: cette personnalité "à double facette" de "pervers manipulateur" avait déjà été esquissée par un premier expert psychologue vendredi, quand celui-ci avait évoqué "Dr Jekyll" (et Mr Hyde).

"Le jour, on peut être cohérent et la nuit avoir un autre visage", avait expliqué Bruno Daunizeau, citant en comparaison l'affaire du violeur de la Sambre, Dino Scala, ce père de famille reconnu coupable de 54 agressions sexuelles et viols entre 1998 et 2018.

Première experte à s'exprimer lundi, la psychologue Marianne Douteau a souligné le caractère "colérique" de Dominique Pelicot, "inspirant la crainte", "le mensonge et le secret". Des traits semblables à ceux de son père, qu'il honnissait. Ses parents tenaient un hôtel-restaurant et lui avait travaillé notamment comme ouvrier dans le secteur nucléaire avant de se lancer dans l'immobilier, avec un succès mitigé.