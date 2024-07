Proxénétisme: à la cour criminelle de Paris, plongée dans le monde des "cults" nigérians

"10-15 clients par nuit, tous les jours ça me rapportait entre 300 et 500 euros", répond Grace (prénom modifié), cheveux ras, visage poupin et l'air éteint, vêtue d'un jean et d'une chemise à carreaux siglée "Babygirl".

Combien de cet argent remettait-elle à son "petit ami" ? "La totalité".

"J'étais un distributeur", décrit une autre partie civile, qui se prostituait comme les autres dans le quartier de Château-Rouge à Paris et au bois de Vincennes, souvent après l'Italie et la Belgique. "Une esclave", dit une autre. "Si je refuse... il me frappe", racontait une jeune femme la semaine dernière. "Je serais morte si j'avais gardé l'argent pour moi", avait confirmé une autre.

La traite de jeunes femmes nigérianes a pris une ampleur considérable ces dernières années, et les procédures judiciaires se multiplient. Les récits de Grace et des autres, à la barre ou par visioconférence quand elles n'osent pas venir (plusieurs ont reçu des menaces), sont similaires.