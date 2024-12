"Quand nous étions à l'intérieur, on voyait la cathédrale noire": 5 ans après, Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres

Pascal Prunet est l’un des trois architectes au cœur du chantier hors norme. "Quand nous étions à l'intérieur, on voyait la cathédrale noire, le sol trempé et puis trois grands trous avec la lumière du ciel qui rentrait dans l'espace intérieur de la cathédrale", explique-t-il.

Les experts utilisent d’abord des robots, car la structure de l’édifice n’est pas stable. Cette étape de mise en sécurité monopolisera à elle seule près de deux ans et demi d’efforts, durant lesquels Notre-Dame devient une véritable cathédrale de fer. Trois mille tonnes d’échafaudages sont érigées sur 40 000 mètres carrés

En septembre 2021, l’étape la plus longue démarre : la restauration. L’objectif est de reproduire Notre-Dame à l’identique, à l’aide d’outils et de techniques d’origine, y compris la charpente et la célèbre flèche de 96 mètres de hauteur, symbole religieux et architectural.

Au total, 250 entreprises et ateliers d’arts œuvrent jour et nuit pour tenter de redonner vie à la Reine des cathédrales.

En décembre 2023, une nouvelle étape symbolique est franchie. Le coq qui ornait autrefois le sommet de la flèche renaît de ses cendres et retrouve sa place. Quelques mois plus tard, ce sont les célèbres cloches qui font leur grand retour dans le lieu sacré. L’histoire retiendra qu’elles ont survécu à la catastrophe. Léchées par les flammes, elles n’ont pas subi de grands dommages.

Dernière étape : Notre-Dame de Paris récupère ses trésors. Les œuvres d’art, statues et objets liturgiques ont été minutieusement restaurés. Celle qu’on surnomme la survivante se redresse à nouveau, plus majestueuse que jamais ; elle reste le cœur battant de Paris.