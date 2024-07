Que sont les péages "invisibles", ces nouveaux dispositifs installés sur les autoroutes françaises?

Finis les files d’attente interminables, la France a pris le pari des nouvelles technologies. Les voitures ne devront plus s’arrêter puisque chaque véhicule est automatiquement détecté et identifié grâce à sa plaque d’immatriculation. Seule une pancarte indique que vous passez une zone de paiement.

Le versement, quant à lui, devra être effectué ultérieurement et pour cela, plusieurs solutions s’offrent à vous. "La solution la plus facile est de se procurer un badge de télépéage", explique Joost Kaesemans, porte-parole de Touring. "Le système va automatiquement reconnaître le badge et le paiement sera repris sur votre facture mensuelle. Une autre possibilité est de s’arrêter sur une aire d’autoroute et de faire le paiement sur une borne spécifiquement prévue pour. Une troisième possibilité est de payer en ligne, endéans les trois jours après le passage".

Quelle utilité ?

"Le nouveau système de péage est destiné à rendre la circulation plus fluide", ajoute Joost Kaesmans. "Tout le monde connaît le temps perdu et les frustrations près des gares de péage, et bien là (…) ça va plus vite. Il y a aussi un gain écologique : moins les voitures doivent s’arrêter, moins il y a d’émissions et de consommation de carburant".

Gagner du temps aux péages, c’est bien. Ne pas oublier de payer, c’est mieux. Le porte-parole de Touring met les voyageurs en garde : "Soyez attentifs". Une amende et vite arrivée et peut monter, dans ce cas-ci, jusqu’à près de 400 euros. « J’imagine qu’il y a un certain nombre de personnes qui vont se faire avoir au début. Mais c’est comme pour toutes les nouvelles technologies qui arrivent, on s’y habitude assez rapidement », tempère un voyageur régulier.