Scandale de violences dans une école religieuse française: le Premier ministre éclaboussé par l'affaire

Revenons un instant sur ce scandale de Bétharram, qui a été jusqu'à ébranler le Premier ministre français François Bayrou lui-même. Bétharram, c'est le nom d'un établissement scolaire : l'institution catholique est située dans le Sud-Est de la France, dans les Pyrénées, près de Pau. Des religieux s'occupaient de l'établissement jusqu'en 2009 où l'école a été rebaptisée "le beau Rameau".

Plusieurs faits de violences morales et sexuelles s'y seraient déroulés entre la fin des années 50 et les années 2010. Des violences commises principalement par des religieux. Les détails sont sordides tant les violences sont atroces : on parle de coups, de viols, d'humiliations, de punitions terribles pour parfois de simples chuchotements en classe.