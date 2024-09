"On se croirait dans une télé-réalité": le comportement de l'avocate de deux accusés des viols de Mazan fait polémique

Elle s'appelle Me Nadia El Bouroumi et son comportement suscite quelque peu l'indignation sur la toile. L'avocate du barreau d'Avignon est connue pour diffuser régulièrement les secrets et coulisses de sa profession sur les réseaux.

Et celle qui défend deux accusès dans le cadre du procès des viols de Mazan - l'un reconnaissant des touchers sans pénétration et l'autre niant la soumission chimique - ne déroge pas à sa propre règle. L'engouement médiatique autour de cette affaire semble, au contraire, la pousser plus que jamais.