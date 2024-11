Signé Giltay: des lettres... érotiques de Gustave Courbet découvertes par hasard à Besançon

Des lettres érotiques signées par le peintre Gustave Courbet et oubliées depuis plus d'un siècle ont été retrouvées par hasard dans le grenier de la bibliothèque de Besançon. Elles seront bientôt montrées au public. Comment a-t-on pu laisser de tels documents prendre la poussière pendant si longtemps sans que personne ne s'en inquiète ?

C'est le genre de trouvailles qu'on fait parfois dans les greniers. Une vieille malle qu'on ouvre un jour d'ennui. Et dedans, un paquet de lettres reliées par un ruban aux couleurs fanées. Hélas, stupéfaction, l'adorable grand-mère qui faisait de si bons gâteaux a entretenu pendant la guerre de 14 une correspondance torride avec un monsieur inconnu pendant que son mari était au front.

Ça arrive dans les familles, ça se produit aussi dans les bibliothèques. En novembre 2023, Agnès Barthelet, conservatrice à la bibliothèque municipale de Besançon, remarque par hasard sur une étagère un paquet poussiéreux. "Cette petite pile bien rangée, ça a piqué ma curiosité. Quand on a commencé à feuilleter, on s'est dit, 'tiens, il y a un certain Gustave'. Et puis on a vu une enveloppe adressée à Monsieur Gustave Courbet".