Signé Giltay: François Bayrou Premier ministre et... maire de Pau, est-ce légal?

En France, on sait désormais quand le nouveau Premier ministre prononcera son discours de politique générale, ce sera le 14 janvier. D'ici là, il aura formé son gouvernement. Mais pour l'instant, c'est le grand flou. Hier, il a subi, seul, les questions des députés à l'Assemblée nationale. On lui a beaucoup reproché d'avoir assisté lundi au conseil municipal de Pau plutôt que de rester à Paris pour gérer la crise de Mayotte.

C'est un grand classique français qui remonte à la révolution de 1789. L'opposition entre Girondins et Jacobins, c'est à dire entre la province et Paris, entre un régime décentralisé et un autre où tout remonte à la capitale. À la fin, ce sont les Jacobins et leur chef, Robespierre, qui ont gagné et la plupart des Girondins sont passés sous le rasoir national.

Depuis, la France apparaît comme un pays où seul Paris dirige. Mais à intervalles réguliers, des voix s'élèvent contre cette situation. Il y eut même, en 1947, la publication d'un livre, "Paris et le désert français", qui reste aujourd'hui la bible des régionalistes. Or, François Bayrou est politiquement girondin. Pas seulement parce que la Gironde, où se trouve Bordeaux, est dans le Sud-Ouest, comme son Béarn natale.