Signé Giltay: Macron, le maître des horloges

"Je serai le maître des horloges". Cette phrase Emmanuel Macron l’a prononcée lors de sa campagne électorale en 2017. Et s’il y a une promesse qu’il a tenue c’est celle-là. Il est décidé à ne pas se laisser dicter son action par les événements. Pour un président sous la Vème République ce n’est pas nouveau. Quand on le pressait d’agir le général De Gaulle répondait : "L’intérêt supérieur de la France n’est pas l’intérêt immédiat des Français". Quant à François Mitterrand, on se souvient de son expression "il faut laisser du temps au temps".

Emmanuel Macron a limogé le 8 janvier 2023 sa première ministre Elisabeth Borne. Elle n’avait commis aucune faute constitutionnelle, et elle n’avait pas été renversée par le parlement. On pouvait juste lui reprocher sur le plan politique de ne pas avoir réussi à élargir la majorité toujours relative. En revanche malgré de vives batailles à l’Assemblée nationale elle avait réussi à faire passer la réforme des retraites et la loi sur l’immigration. En toute logique elle aurait dû poursuivre sa tâche jusqu’aux élections européennes en juin. Mais en France, comme disait le rédacteur de la constitution Michel Debré, le gouvernement "procède" du président, et de lui seul. Et c’est ainsi que le "maître des horloges" a nommé le 9 novembre un Premier ministre de 34 ans, Gabriel Attal, que personne n’attendait à cette haute fonction.

Le maître des horloges a donc décidé de bouleverser tout seul l’agenda politique. Après le nouvel an, il a reporté d’une semaine le conseil des ministres et bien qu’Elisabeth Borne rentrait d’une mission en Guyane, tout le monde a compris qu’il allait la limoger de manière imminente. La rumeur fut d’autant plus forte que lors de son discours du nouvel an, Emmanuel Macron avait déclaré: "Je sais bien sûr les impatiences, et oserai-je le dire, je les partage". Avant d’avoir, une fois n’est pas coutume, un mot à destination d’Elisabeth Borne : "Je veux ici tout particulièrement remercier la Première ministre et son gouvernement…" avant disait-on dans les coulisses, de la remercier tout court.

Il avait annoncé quelques semaines auparavant qu’il prendrait à la rentrée un rendez-vous avec la Nation. Comme une dissolution de l’Assemblée aurait été un suicide politique, il ne restait donc qu’à changer gouvernement. La France n’est pas la Belgique. Dans une démocratie parlementaire comme la Belgique, le gouvernement, émane du parlement. On le sait c’est parfois bien long, et ça peut même prendre plus de 500 jours. Mais finalement, un certain nombre de partis arrivent à se mettre d’accord sur un programme et une coalition, ils choisissent un Premier ministre. Nommé officiellement par le Roi, il se présente devant le parlement pour être investi. Il lui faut donc une majorité absolue pour gouverner.

En France, le président nomme qui il veut quand il veut. Il y a eu plusieurs cas de Premier ministres qui n’étaient ni parlementaires, ni élus. Georges Pompidou, Raymond Barre ou Dominique de Villepin. Cependant, il est de tradition que le nouveau Premier ministre se présente devant le parlement, mais contrairement à la Belgique, il n’est pas soumis à investiture. Le vote est facultatif.