Signé Giltay: un sursaut de participation annoncé aux législatives, pour qui vont voter les Français?

Dans les 577 circonscriptions, la personnalité des candidats et leur implantation locale jouera beaucoup. De plus, pour être qualifié au second tour, ça ne se passe pas exactement comme à la présidentielle où seuls les deux premiers peuvent se maintenir. Aux législatives, il faut en fait réunir 12,5% des inscrits dans sa circonscription.

C'est pourquoi, plus il y aura de participation, plus le nombre de candidats au second tour sera important. On pourrait ainsi assister à de nombreuses triangulaires et pas seulement à des duels. Or, les triangulaires favorisent théoriquement le Rassemblement national puisque ses candidats n'auront pas face à eux un front uni.

Lors des précédents scrutins, on a vu des candidats de gauche se désister pour des républicains de droite modérée et vice versa. Cette fois, ça paraît beaucoup plus improbable. En effet, Jean-Luc Mélenchon, le leader de ce qu'on appelle le Nouveau Front populaire, agit comme un repoussoir. On lui reproche notamment d'avoir favorisé l'antisémitisme.

Ainsi, le célèbre chasseur de nazis Serge Klarsfeld a déclaré qu'il préférerait voter pour le Rassemblement national plutôt que pour un candidat de LFI, le parti de Jean-Luc Mélenchon. En fait, l'union de la gauche n'est qu'une union de façade. Il y a de vraies différences entre les socialistes, les écologistes, les communistes et les insoumis.