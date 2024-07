"Soulagée", "Grande émotion", "Surprise": les sympathisants du Nouveau front populaire fêtent la victoire à Paris

Sur la place de la Bataille de Stalingrad, à Paris, les partisans des Insoumis étaient rassemblés pour connaître les résultats à 20h. L'annonce de la victoire de la gauche rassure les militants : "Je suis tellement soulagée, je suis tellement heureuse parce que ça fait 4 semaines que je suis sur le pont", nous dit l'une d'elles place. "On tracte, on envoie des messages aux gens, on fait du phoning et tout, on est vraiment hyper impliquées depuis 4 semaines, on est épuisée aussi. Et du coup, c'est un énorme soulagement de voir que la France ne va pas tomber du côté obscur de la force", se réjouit-elle.

À lire aussi Second tour historique des législatives en France: revivez cette soirée pleine de surprises

D'autres sympathisants sont venus en famille et apprécient ce moment : "Nous sommes descendus à plusieurs pour fêter ça, pour participer à cette victoire. Soulagement, grande émotion", nous dit-on.