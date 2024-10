Taïwan "en état d'alerte", un porte-avions chinois détecté au sud de l'île

"Le porte-avions chinois Liaoning a pénétré dans les eaux proches du canal de Bashi et se dirige probablement vers le Pacifique occidental", a expliqué le ministère taïwanais de la Défense dans un communiqué.

L'armée taïwanaise est "en état d'alerte" dimanche après avoir détecté un porte-avions chinois au sud de l'île, dans un contexte de tensions accrues entre Taipei et Pékin.

"L'armée taïwanaise utilise des systèmes conjoints de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (...) et reste "en état d'alerte, prête à réagir si nécessaire", a-t-il précisé.

L'armée chinoise a quant à elle publié dimanche une vidéo incluant une petite carte de Taïwan et affirmant qu'elle était "préparée au combat".

La vidéo, publiée sur les réseaux sociaux du commandement du Théâtre de l'Est de l'Armée populaire de libération, montre des missiles, des avions à réaction, des hélicoptères et des navires de guerre, et indique que l'armée chinoise est "prête au combat à tout moment".