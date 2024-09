Tentative d'évasion en RDC: 129 morts dans la plus grande prison du pays

"Le bilan provisoire sur le plan humain s'élève à 129 morts dont 24 par balles après sommation", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, dans une déclaration vidéo enregistrée et transmise à la presse.

Au moins 129 personnes ont été tuées, dont 24 par balles, dans une tentative d'évasion aux contours encore flous survenue dans la nuit de dimanche à lundi dans la plus grande prison de République démocratique du Congo (RDC), à Kinshasa, selon un bilan officiel annoncé mardi.

M. Shabani a également fait état de 59 blessés "pris en charge par le gouvernement pour des soins appropriés".

La prison de Makala, la plus grande de ce pays d'Afrique centrale, est notoirement surpeuplée, hébergeant dix fois plus de détenus (entre 14.000 et 15.000 détenus) que sa capacité (1.500 places), selon les statistiques officielles.

Vers 02H00 du matin lundi, des coups de feu ont retenti, selon plusieurs riverains interrogés par l'AFP. Les tirs ont continué à résonner pendant de longues heures dans cette partie populaire et résidentielle de la capitale congolaise, ont-ils témoigné.

Daddi Soso, un électricien d'une quarantaine d'années, a dit avoir vu des véhicules des forces de l'ordre transporter des corps au petit matin.