Une installation artistique pour contextualiser le monument aux pionniers belges au Congo

À l'occasion de la Journée internationale de lutte contre le racisme, l'installation artistique temporaire "The Grand Opening" a été inaugurée jeudi par la Région bruxelloise dans le parc du Cinquantenaire, en présence des secrétaires d'État bruxelloises à l'Urbanisme et au Patrimoine (Ans Persoons) et à l'Égalité des chances (Nawal Ben Hamou). Construite autour du monument aux pionniers belges au Congo, l'œuvre scénique appelle à visibiliser et à questionner l'édifice au vu de son contexte colonial.